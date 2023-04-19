ООН: 85% афганцев живут в бедности

Специалисты ООН провели оценку социально-экономических перспектив Афганистана. Около 85% населения страны живут за чертой бедности, говорится в докладе.

«С населением около 40 млн человек и ВВП в 14,3 млрд долларов в 2021 году Афганистан входит в число стран с самым низким доходом на душу населения в мире. Около 85% населения живет за чертой бедности», – цитирует доклад «Интерфакс».

Приход к власти запрещенной в России террористической организации «Талибан» стало резким ударом по экономике страны. ВВП Афганистана постоянно снижается с августа 2021 года. Страна держится на иностранной гуманитарной помощи. Если уменьшить ее объемы на треть, ВВП вернется в отрицательному росту, а положение страны окажется худшим, чем у Сирии, Судана. На конец апреля финансирование получили только 5% плана гуманитарной помощи для Афганистана.

Афганистан занял последнее место в рейтинге стран мира по уровню счастья, согласно докладу, составленному группой экспертов по заказу ООН. Всего в рейтинг вошли 137 государств.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев отметил, что оставшийся после ухода американцев хаос привел к быстрой деградации положения в стране. В то же время Вашингтон и его союзники продолжают незаконно удерживать замороженные ими афганские активы, которые могли быть потрачены на гуманитарные нужды.

Москва, Наталья Рязанова

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