США планируют увеличить число спутников-шпионов в четыре раза за 10 лет

Соединенные Штаты планируют в четыре раза увеличить число спутников на орбите в ближайшие 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба Национального управления военно-космической разведки (NRO).

Наращивание группировки спутников коснется спутников всех размеров. При этом размещаться они будут на разных орбитах. Ожидается, что количество передаваемых из космоса данных увеличится в десять раз.

В орбитальной системе спутников будут реализованы как государственные, так и коммерческие программы, отмечается в релизе.

Ранее сообщалось, что США заподозрили Китай в планах использовать антарктическую станцию для шпионажа. В свою очередь Пекин отрицает подобные обвинения и настаивает на чисто исследовательской миссии в Антарктиде.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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