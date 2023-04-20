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Четверг, 20 апреля 2023, 18:55 мск

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США планируют увеличить число спутников-шпионов в четыре раза за 10 лет

Фото: FreePik

Соединенные Штаты планируют в четыре раза увеличить число спутников на орбите в ближайшие 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба Национального управления военно-космической разведки (NRO).

Наращивание группировки спутников коснется спутников всех размеров. При этом размещаться они будут на разных орбитах. Ожидается, что количество передаваемых из космоса данных увеличится в десять раз.

В орбитальной системе спутников будут реализованы как государственные, так и коммерческие программы, отмечается в релизе.

Ранее сообщалось, что США заподозрили Китай в планах использовать антарктическую станцию для шпионажа. В свою очередь Пекин отрицает подобные обвинения и настаивает на чисто исследовательской миссии в Антарктиде.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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