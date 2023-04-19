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Среда, 19 апреля 2023, 10:49 мск

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США считают, что Китай может использовать станцию в Антарктиде для шпионажа

Соединенные Штаты заподозрили Китай в планах использовать антарктическую станцию для шпионажа. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, речь идет о пятой исследовательской станции Китая в Южном полярном круге. США уверены, что новый объект на острове Инэкспрессибл можно будет использовать для разведки. Станция оборудована обсерваторией и спутниковой системой.

Специалисты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) считают, что оборудование на станции позволит Китаю отслеживать телеметрические данные ракет, запущенных с австралийского космодрома «Арнем».

В свою очередь Пекин отрицает подобные обвинения и настаивает на чисто исследовательской миссии в Антарктиде.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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