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Среда, 26 апреля 2023, 13:50 мск

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В Иране в результате покушения убит бывший представитель верховного лидера страны

В Иране убит экс-представитель верховного лидера страны Аббасали Солеймани. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Покушение было совершено в отделении Национального банка Ирана. Мужчина выхватил пистолет у охранника банка и открыл огонь. В результате Солеймани скончался от полученных ранений. Кроме того, еще три человека пострадали.

Открывшего стрельбу злоумышленника удалось задержать. Правоохранительные органы выясняют его мотивы.

Солеймани являлся священнослужителем, исполняющим обязанности от имени верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в провинции Систан и Белуджистан.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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