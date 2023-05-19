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Пятница, 19 мая 2023, 08:31 мск

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Жандармы со стрельбой остановили ворвавшегося в Ватикан нарушителя

Фото: Freepik

В Ватикане жандармам пришлось открыть стрельбу по нарушителю, который въехал на территорию без разрешения. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Автомобиль на большой скорости прорвался через посты Папской швейцарской гвардии и жандармерии Ватикана. Один из стражей порядка открыл огонь и пробил колесо, но машина продолжила движение.

Нарушитель проехал во двор Святого Дамаза к Апостольскому дворцу. Там водитель покинул машину и сдался полиции.

Мужчину осмотрели медики и диагностировали у него тяжелое психофизическое состояние. В настоящее время он находится в камере предварительного заключения.

Ватикан, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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