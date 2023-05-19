Жандармы со стрельбой остановили ворвавшегося в Ватикан нарушителя

В Ватикане жандармам пришлось открыть стрельбу по нарушителю, который въехал на территорию без разрешения. Об этом сообщает служба печати Святого престола.
Автомобиль на большой скорости прорвался через посты Папской швейцарской гвардии и жандармерии Ватикана. Один из стражей порядка открыл огонь и пробил колесо, но машина продолжила движение.
Нарушитель проехал во двор Святого Дамаза к Апостольскому дворцу. Там водитель покинул машину и сдался полиции.
Мужчину осмотрели медики и диагностировали у него тяжелое психофизическое состояние. В настоящее время он находится в камере предварительного заключения.
Ватикан, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube