Водителя грузовика, врезавшегося в забор рядом с Белым домом, обвинили в покушении на Байдена

Водителя автофургона, который врезался в ограждение в центре Вашингтона, обвинили в покушении на президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Расследованием этого дела занимаются полиция, Секретная служба США (USSS) и Федеральное бюро расследований (ФБР).

Полицейские предъявили мужчине, личность которого не раскрывается сразу несколько обвинений. В частности, речь идет о покушении на жизнь главы государства, вице-премьера США, а также членов их семей.

Кроме того, его обвиняют в нападении с применением оружия, в опасном вождении, а также в причинении ущерба федеральной собственности и в незаконном проникновении на охраняемую территорию.

ДТП произошло на севере площади Лафайетт. Грузовик врезался в ограждение, водитель был задержан. Пострадавших в результате аварии нет. Полицейские оцепили ближайший район, а также эвакуировали всех сотрудников и постояльцев отеля.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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