Зоозащитники выкрали ягнят из поместья британской королевской семьи

Активисты экодвижения Animal Rising пробрались на территорию частной усадьбы королевской семьи Виндзоров на востоке Англии и украли животных. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Активисты Animal Rising спасли трех овечек из королевского поместья в Норфолк в рамках первой из запланированных этим летом значимых операций группы по открытому спасению. Ягнята Сэмми, Санни и Сути были доставлены в безопасность подальше от вреда животноводства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ягнята должны были быть отправлены на убой в ближайшем будущем. Три активистки выкрали животных и отвезли их в безопасное место, а затем сами сдались полиции.

Кроме того, в июне Animal Rising планирует организовать протесты на конных скачках в английском Эпсоме.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»