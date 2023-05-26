Франция готова помочь с подготовкой украинцев к управлению F-16

Франция готова помочь с подготовкой украинских летчиков к управлению западными военными самолетами, заявила министр иностранных дел страны Катрин Колонна.

Она признала, что инструкторы не смогут научить управлять американскими F-16, потому что во Франции их не используют. Но могут дать курс базовой подготовки для украинских военных.

«Пилоты тоже необходимы, и необходимо проводить различие между базовой подготовкой и специальным обучением для истребителя F-16. Вполне возможно, что мы можем внести свой вклад в базовую подготовку», – сказала министр в интервью Corriere della Sera.

В Пентагоне заявили, что страны формата «Рамштайн» создали коалицию по обучению украинских пилотов. Ее возглавили Дания и Нидерланды, а членами станут Норвегия, Польша и Португалия.

Великобритания уже пригласила около 20 украинских пилотов для обучения управлению истребителями F-16.

Париж, Наталья Рязанова

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