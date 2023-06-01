НАТО отправила 700 военных в Косово

Организация Североатлантического договора отправила в самопровозглашенное Косово 700 военнослужащих, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«700 военных НАТО уже выдвинулись в Косово для поддержки наших сил. Однако это не означает отказа от мирного урегулирования, НАТО полностью поддерживает переговоры под эгидой Евросоюза», – сказал Столтенберг на неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО.

Трансляция велась на сайте альянса.

Столтенберг пообещал принять все меры, чтобы «обеспечить безопасность всего населения края». Он назвал неприемлемыми нападения на военных НАТО.

Ситуация на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая: спецназ косовской полиции занял административные здания в нескольких муниципалитетах. Местные жители собрались вокруг занятых зданий на акции протеста, тогда здания оцепили силы НАТО. Начались столкновения с протестующими.

Брюссель, Наталья Рязанова

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