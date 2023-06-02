США закупят у Японии тротил для снарядов, предназначеннных Украине

США и Япония договорились о поставках тротила для 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Их Вашингтон производит для отправки Киеву, передает Reuters.

«У Соединенных Штатов есть способ купить взрывчатку в Японии», – рассказал источник, осведомленный о переговорах в Японии.

Он отметил, что экспортные ограничения для товаров двойного назначения не такие строгие, как для военного экспорта. Второй собеседник агентства рассказал, что Токио разрешил продавать Вашингтону промышленный тротил.

Как сообщал «Новый День», в правительстве Японии изучают возможность передачи Украине летальных вооружений. Подобный сценарий может быть применен с учетом председательства Японии в G7.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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