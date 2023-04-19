Япония задумалась о передаче Украине летального оружия

В правительстве Японии изучают возможность передачи Украине летальных вооружений. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники. Сценарий подобной помощи Киеву продвигают в правящей Либерально-демократической партии с учетом председательства Японии в G7 и проведения в мае саммита лидеров объединения в Хиросиме, отмечается в публикации.

Отмечается, что до сих пор Токио следовал принципу, согласно которому страна может передавать летальное оружие только своим партнерам в области разработки и производства.

Для обсуждения вопроса поставок Украине летальных вооружений члены правящей партии планируют с 25 апреля провести встречи со своими партнерами по коалиции из партии «Комэйто», сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo. Однако члены «Комэйто» против смягчения условий для передачи летальных вооружений и выступают за расширение экспорта нелетального военного оборудования.

Надо отметить, что в 2022 году Токио поставил Киеву несколько партий грузов из резервов Сил самообороны, в том числе бронежилеты, каски, зимняя форма, питание, палатки, санитарные средства и электрогенераторы. Кроме того, Япония передавала Украине генераторы и другую гуманитарную помощь на общую сумму 210 млрд иен (около $1,5 млрд).

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль допустил возможность передачи Сеулом оружия Украине в случае возникновения серьезной угрозы для мирных жителей. Это заявление прокомментировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В ответ на этот шаг Москва может предоставить новейшее российское оружие КНДР, пригрозил он.

Токио, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»