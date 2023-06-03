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Суббота, 3 июня 2023, 12:05 мск

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Прекратить войну на Украине за несколько недель очень легко – глава дипломатии ЕС

Жозеп Боррель, фото: flipboard.com

Военные действия на Украине могут завершиться за несколько недель, если Запад перестанет оказывать военную поддержку Киеву. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая в Сингапуре на форуме «Шангри-Ла диалог».

«Я знаю, как завершить войну на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины, и война закончится через несколько недель», – цитирует его слова ТАСС.

В то же время Боррель задался вопросом, чем именно в таком случае завершится конфликт на Украине. «Это важно или неважно? Если это важно, тогда мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который станет миром капитуляции, мира, который сделает Украину второй Белоруссией», – заявил он.

«Вопрос не в том, чтобы завершить войну, а в том, как мы завершим войну», – добавил глава европейской дипломатии, подчеркнув, что Запад продолжит оказывать Украине военную поддержку именно потому, что хочет мира на Украине.

Сингапур, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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