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Понедельник, 5 июня 2023, 15:38 мск

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В Нидерландах в одну ночь прогремели три взрыва

В Амстердаме в ночь с 4 на 5 июня произошли три взрыва. Полиция задержала одного подозреваемого. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Три взрывных устройства сработали в районе Норд в течение получаса. Радиус поражения был небольшой, повреждены двери и фасады трех зданий.

Кроме того, один из взрывов стал причиной пожара. На место происшествия прибыли пожарные и оперативно потушили огонь. Пострадавших нет.

Рядом с местом происшествия задержали 21-летнего мужчину. Он может быть причастен к одному из взрывов. Проводится расследование.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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