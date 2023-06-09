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Пятница, 9 июня 2023, 11:41 мск

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Токио отправит Киеву $5 млн для пострадавших от разрушения Каховской ГЭС

Фото: pixabay

Япония решила увеличить размер помощи для Украины на пять миллионов долларов. Дополнительные средства предназначены для пострадавших от разрушения Каховской ГЭС.

Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно объявил об отправке помощи, но не сказал, кого Токио считает виновным в чрезвычайной ситуации.

«Премьер заявил, что Япония через международные организации планирует в ближайшее время направить Украине пять миллионов долларов экстренной гуманитарной помощи пострадавшим от подтоплений», – цитирует политика ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен, что пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС россиянам оказывается «ноль поддержки». 6 июня обстрел с украинской стороны повредил верхнюю часть Каховской ГЭС, где расположены задвижки. Запад возложил ответственность за катастрофу на Россию.

Токио, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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