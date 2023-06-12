В Италии умер Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Об этом сообщили итальянские СМИ.

Как отмечает газета Corriere della Sera, Берлускони вернулся в клинику в прошлую пятницу после длительной 45-дневной госпитализации в связи с заболеванием пневмонией, которая могла быть спровоцирована раком крови на фоне ослабленного иммунитета.

Экс-премьеру, лидеру «Вперед, Италия» (Forza Italia) и основателю медиаимперии Mediaset было 86 лет.

Милан, Светлана Антонова

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