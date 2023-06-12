российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 июня 2023, 18:49 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Определены самые дружелюбные по отношению к России европейские государства

Фото: пресс-служба ЕС

Жители Болгарии, Австрии и Венгрии оказались самыми дружелюбными по отношению к России. Об этом свидетельствуют результаты апрельского исследования, которые опубликовала пресс-служба Европейского совета по международным отношениям.

Так, наиболее дружелюбным европейским государством оказалась Болгария, 65% жителей которой ценят дружеские отношения с Россией и считают её союзническим государством, с которым складываются партнерские отношения. Далее в этом рейтинге следуют Венгрия (39%), Австрия (34%) и Италия (24%).

Хуже всего к РФ относятся в Дании, жители которой на 81% уверены, что Россия является противником, и только 8% респондентов считают ее дружественным государством. Практически аналогичные настроения в Польше и Швеции. В Германии Россию поддерживают 18% населения, во Франции – 16%.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Глава дипломатии ЕС сказал, когда будут возможны мирные переговоры Москвы и Киева / В Лондоне анонсировали удар большими силами ВСУ в Донбассе / НАТО начинает крупнейшие учения военно-воздушных сил Air Defender 23 / В ЕС волнуются из-за потерь Киевом западной техники в зоне СВО / Экономика в Еврозоне вошла в рецессию / Россия заморозила европейские активы на 229,1 млрд рублей / Во Франции мужчина с ножом напал на людей в парке – ранены четыре ребенка / Греция и Венгрия заблокировали проект санкций против России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Европа,