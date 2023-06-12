Определены самые дружелюбные по отношению к России европейские государства

Жители Болгарии, Австрии и Венгрии оказались самыми дружелюбными по отношению к России. Об этом свидетельствуют результаты апрельского исследования, которые опубликовала пресс-служба Европейского совета по международным отношениям.

Так, наиболее дружелюбным европейским государством оказалась Болгария, 65% жителей которой ценят дружеские отношения с Россией и считают её союзническим государством, с которым складываются партнерские отношения. Далее в этом рейтинге следуют Венгрия (39%), Австрия (34%) и Италия (24%).

Хуже всего к РФ относятся в Дании, жители которой на 81% уверены, что Россия является противником, и только 8% респондентов считают ее дружественным государством. Практически аналогичные настроения в Польше и Швеции. В Германии Россию поддерживают 18% населения, во Франции – 16%.

Лондон, Анастасия Смирнова

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