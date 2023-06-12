Вашингтон готовит реформу Совета безопасности ООН под предлогом «мирных» инициатив

Администрация президента США разрабатывает план по добавлению еще шести стран в Совет Безопасности ООН без права вето. Об этом говорится в материале американской газеты The Washington Post.

По данным издания, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд проводит консультации этой инициативы с дипломатами из 193 стран-участниц организации. Как отмечается, предпочтение может быть отдано африканским и латиноамериканским государствам.

Совет безопасности – постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе ООН заседают 15 стран. Пять постоянных членов, обладающих правом вето – Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Кроме того, в состав входят временные представители от десяти стран, которых избирают на два года.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2023, РИА «Новый День»