В бюджете ФРГ и ЕС закончились деньги для Украины

Евросоюз исчерпал свой долгосрочный бюджет на поддержку Украины. Страны внутри союза отказываются делать дополнительные взносы из-за финансовых трудностей. Среди них ФРГ, как признал немецкий министр финансов Кристиан Лиднер.

«Из-за сокращений нашего национального бюджета в настоящее время мы не можем делать какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского Союза», – цитирует Линднера Die Welt.

Еврокомиссия признала, что бюджет ЕС на 2021-2027 годы «исчерпан до предела», в том числе из-за помощи Украине. Сейчас документ пересматривают, результатом ЕК поделится 20 июня. Ожидается, что после этого ЕС попросит своих членов о дополнительных взносах.

Линднер заранее предложил ЕК заняться перераспределением средств или использовать созданный на случай непредвиденных обстоятельств резерв. Эти меры позволят обойтись без новых взносов, поскольку ряд стран ЕС тоже пожаловался на трудности с национальными бюджетами. Планируется, что министры финансов ЕС обсудят эти вопросы 16 июня в Люксембурге.

В конгрессе США зреет раскол по вопросу наращивания помощи Украине. Некоторые законодатели допустили, что очередной пакет помощи просто заблокируют, потому что ради военных расходов урезаны траты на образование и продовольственную программу для американцев.

Берлин, Наталья Рязанова

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