Новые истребители F-16 обойдутся НАТО слишком дорого, чтобы передавать их Украине. Киеву могут отдать подержанные самолеты, но их содержание и обслуживание тоже потребует больших расходов, пишет Bloomberg.

НАТО только пытается убедить своих членов выделять по 500 млн евро в год на модернизацию своих вооруженных сил. Но истребители F-16 для передачи Киеву обойдутся намного дороже с учетом техобслуживания. Поэтому новых самолетов Украине не видать, считает издание.

Содержать изрядно полетавшие самолеты дешевле, но и прослужат они куда меньше. А на обучение пилотов и механиков и преодоление логистических проблем уйдут месяцы. С учетом сроков и объема возможной партии истребителей решение об отправке F-16 никак не поможет Украине в нынешнем наступлении.

Результатом образования коалиции по истребителям может быть только знак России, что НАТО серьезно настроено на долгосрочную поддержку Украины.

В Киеве заявили, что медленная доставка военной помощи и отсутствие поставок истребителей F-16 затягивают конфликт. Украина без новой техники «теряет преимущество».

Вашингтон, Наталья Рязанова

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