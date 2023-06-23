В США десятки человек получили травмы на концерте из-за внезапного града

Несколько десятков человек обратились за помощью во время концерта в штате Колорадо (США). Об этом сообщает Page Six.

Концерт певца Луи Томлинсона проходил в амфитеатре Red Rocks, когда внезапно пошел крупный град. Около 90 человек обратились за медицинской помощью для лечения легких травм – ушибов и царапин.

Еще семь пострадавших были госпитализированы с более серьезными ранениями. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.

Через несколько часов после произошедшего Луи Томлинсон выразил сочувствие пострадавшим, а также заявил, что был опустошен из-за необходимости отменить шоу.

Денвер, Зоя Осколкова

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