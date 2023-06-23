российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 июня 2023, 12:08 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США десятки человек получили травмы на концерте из-за внезапного града

Фото: Reuters

Несколько десятков человек обратились за помощью во время концерта в штате Колорадо (США). Об этом сообщает Page Six.

Концерт певца Луи Томлинсона проходил в амфитеатре Red Rocks, когда внезапно пошел крупный град. Около 90 человек обратились за медицинской помощью для лечения легких травм – ушибов и царапин.

Еще семь пострадавших были госпитализированы с более серьезными ранениями. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.

Через несколько часов после произошедшего Луи Томлинсон выразил сочувствие пострадавшим, а также заявил, что был опустошен из-за необходимости отменить шоу.

Денвер, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Эвана Гершковича / В США разрешили продавать лабораторное куриное мясо / Минобороны Мьянмы и два банка попали под санкции из-за российского оружия / Абсурдная провокация: Пекин выразил протест после заявления Байдена о Си Цзиньпине / В Конгрессе визит Блинкена в Китай назвали «вопиющим провалом» / США завысили стоимость оружия Украине на 6 млрд долларов / Байден заявил, что 207 лет занимается внешней политикой США / СМИ узнали о проблемах НАТО с передачей Киеву F-16

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,