Во Франции впервые прошли испытания гиперзвукового оружия

Франция провела испытания своего первого гиперзвукового оружия. Об этом сообщает журнал Challenges со ссылкой на французское министерство обороны.

«Генеральная дирекция по вооружению впервые провела испытания прототипа гиперзвукового боевого блока V-MAX», – говорится в статье. В оборонном ведомстве подчеркнули, что данное оружие способно «обмануть» современную систему противовоздушной обороны (ПВО).

По данным издания, белый след после пролета V-MAX в небе могли увидеть жители Тулузы, Монпелье, Аквитании, а также севера Испании.

Ранее стало известно, что Германия, Франция, Нидерланды и Италия собираются разработать совместную систему защиты от гиперзвукового оружия. Предполагается, что прототип защитной системы появится в течение трех лет.

Париж, Зоя Осколкова

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