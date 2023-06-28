Звезда «Эммануэль» умерла в Париже

Звезда эротической мелодрамы «Эммануэль. Антидевственница» Изабель Лакамп умерла в парижской больнице. Об этом сообщил сегодня портал News In France.

«Изабель Лакамп умерла 26 июня в Париже. Унесена раком, с которым боролась почти три года. Ушла великий романист и одна из самых красивых улыбок в мире литературы. Улыбка, которая никогда не покидала его, какими бы ни были обстоятельства», – говорится в публикации.

Актрисе и писательнице было 68 лет.

В 21 год Лакамп приобрела громкую известность, благодаря съемкам в продолжении провокационной картины «Эммануэль», вышедшем на экраны в 1975 году. Она также снималась в фильмах «Маргинал», «Веселый куре», «Сад пыток», «Адский поезд», «Мраморное сердце», «Я люблю тебя», «Не плачь о моей любви».

Актриса также участвовала и в телепроектах, в том числе, в «Расследованиях комиссара Мегрэ», «Минутах синьора». Ее партнерами были Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон. Кроме того, Лакамп озвучила для Франции персонажей в сериалах «Твин Пикс» и «Династия».

При этом Лакамп написала полтора десятка книг. Первым был роман «Жизнь дракона», вышедший в 1986 году.

Париж, Андрей Дорофеев

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