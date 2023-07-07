Антонов: обвиняя российских летчиков, США отвлекают внимание от своих нарушений

Посол России в США Анатолий Антонов назвал обвинения Штатов в адрес российских летчиков попыткой скрыть собственные нарушения в сирийском небе. И отвлечь внимание от факта, что американцы находятся в Сирии в нарушение норм международного права.

Вашингтон второй раз за два дня обвинил военных летчиков из РФ в «небезопасные маневрах», которые могут навредить американским беспилотникам. К обвинениям присоединились вооруженные силы Франции, опубликовав заявление в соцсети. Российские истребители Су-35 якобы «непрофессионально взаимодействовали» с двумя истребителями Rafale, пока французы выполняли задание около иракско-сирийской границы.

Посол Антонов заявил, что российские военнослужащие в САР показывают высокий профессионализм, а обвинения в их адрес выходят за рамки приличия.

«Выходящие за рамки приличий выпады лишены здравого смысла. Отвлекают внимание от того факта, что сами американцы на ежедневной основе нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе. Военнослужащие США находятся в Арабской Республике вопреки нормам международного права – по сути, оккупируют отдельные районы страны», – приводит слова дипломата пресс-служба посольства в Вашингтоне.

Антонов отметил, что Штаты прикрываются выполнением контртеррористических задач, чтобы расшатать ситуацию в Сирии. И вся политика Вашингтона на Ближнем Востоке несет «мощный деструктивный заряд».

Накануне Минобороны РФ сообщило о начале первого этапа совместных учений ВКС России и ВВС Сирийской Арабской Республики. Военные с помощью подразделений радиоэлектронной борьбы отрабатывают вопросы контроля воздушного пространства Сирии.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»