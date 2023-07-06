В Сирии российские истребители помешали американским дронам

Центральное командование США обвинило российских пилотов в Сирии в небезопасных маневрах в отношении американских БПЛА. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным военных США, истребители РФ перехватили три беспилотника MQ-9 Reaper на северо-востоке страны. Российские самолеты сбросили несколько парашютных сигнальных ракет перед беспилотниками, а один российский пилот расположил свой самолет перед дроном и включил форсажную камеру, тем самым снизив способность оператора безопасно управлять беспилотником.

Командующий военно-воздушными силами Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич назвал маневр российских истребителей против беспилотников «небезопасным и непрофессиональным».

При этом один из американских чиновников сообщил телеканалу, что дроны в тот момент отслеживали террористов в Сирии.

В свою очередь в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что Россия зафиксировала за сутки 12 нарушений со стороны американских беспилотников, из них пять – в районе, закрытом для воздушных полетов из-за совместных учений Москвы и Дамаска, которые стартовали 5 июля.

Дамаск, Зоя Осколкова

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