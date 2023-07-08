Глава минобороны Испании выступила против поставок кассетных боеприпасов на Украину

Кассетные боеприпасы не должны поставляться в качестве помощи на Украину. Об этом заявила глава Министерства обороны Испании Маргарита Роблес.

«Нет кассетным боеприпасам. Испания, основываясь на своей твердой решимости в отношении Украины, также убеждена, что определенное оружие и бомбы не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах», – цитирует ее заявление ТАСС.

Использование кассетных боеприпасов запрещено более чем в 100 странах, включая Испанию. Роблес подчеркнула, что решение об отправке такого вида оружия было принято правительством США, а не НАТО.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон принял решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. По его словам, Киев предоставил письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил планы поставок вооружений на Украину. «В новый пакет помощи на $800 млн. войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы, 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker. Новый пакет оценивается в $800 млн. Киев пообещал не применять кассетные боеприпасы в районах с гражданским населением», – сообщил он.

Мадрид, Анастасия Смирнова

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