В посольстве РФ указали, что США признали свои военные преступления

Вашингтон фактически признал свои военные преступления в ходе конфликта на Украине, отметили в посольстве РФ в США. Американские власти готовы уничтожать «все живое» на украинской территории ради «несбыточной мечты» о поражении России.

Заявление дипмиссии сделано после выступления директора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Джона Кирби.

«Чиновник де-факто признался в совершении США военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане. В извращенном представлении сотрудника Белого дома, это приносит «меньший вред», нежели действия России», – говорится в заявлении посольства.

Вашингтон уверен, что «хуже уже не будет», поэтому одобрил применение кассетных боеприпасов, что сам совсем недавно называл военным преступлением.

«США готовы руками украинцев уничтожать все живое вдали от собственных границ. Ради чего это делается? Только ради несбыточной мечты о стратегическом поражении России, которая защищает свой народ и свою землю», – подчеркнули в дипмиссии.

Замглавы Пентагона Колин Кол подтвердил решение об отправке Киеву кассетных зарядов несмотря на опасность их использования для гражданского населения. Пентагон заявил, что последствия для мирных граждан не могут перевесить «тревогу» из-за вероятной победы России в украинском конфликте.

Генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступил против их применения на Украине. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что кассетные боеприпасы нельзя отправлять Киеву в качестве военной помощи.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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