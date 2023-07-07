Киев гарантирует Вашингтону «ответственное использование» кассетных боеприпасов

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут в ходе телефонного брифинга в пятницу, 7 июля, заявила, что запрашивая у США кассетные боеприпасы, Украина обещает использовать их «ответственно», – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Слоут заявила следующее: «Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, которая запросила эти виды вооружений и дала гарантии, что они будут использоваться ответственно. Но на данном этапе, мне нечего сообщить по вопросу об их передаче».

Вашингтон, Иван Бабурин

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