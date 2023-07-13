Пентагон обещал помочь Киеву с разминированием после обстрела кассетными бомбами

США помогут Украине с разминированием территорий после применения кассетных боеприпасов, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он пообещал помощь там, где американцам «создадут условия».

Для организации подобной работы Киеву нужно будет вести учет районов, которые будут обстреливать кассетными бомбами.

«Они будут вести учет районов, где будут применять боеприпасы, и отдавать приоритет разминированию. А мы будем помогать им в этом в тех местах, где нам будут предоставлены необходимые условия», – сказал Остин в интервью телеканалу CNN.

Телеканал узнал, что Киев уже получил обещанные Вашингтонов кассетные бомбы. «Мы только что получили их, мы еще не использовали их, но они могут радикально изменить поле боя», – цитирует CNN украинского военного.

7 июля замглавы Пентагона Колин Кол объявил о решении передать Украине кассетные боеприпасы. По его мнению, последствия для мирных граждан не могут перевесить «тревогу» из-за вероятной победы России в украинском конфликте. ООН и ряд стран выступили против применения кассетных боеприпасов в украинском конфликте, но Вашингтон не изменил решение. 11 июля оперативные службы города Токмак в Запорожской области сообщили об обстреле с украинской стороны. Они допустили, что огонь велся с использованием кассетных боеприпасов.

Кассетные бомбы могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При взрыве основной оболочки мины разлетаются на десятки квадратных метров и могут оставаться невредимыми в течение долгого времени. В этом их опасность для мирного населения: бомбу может активировать любой пешеход.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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