Оперативные службы города Токмак в Запорожской области вечером во вторник, 11 июля, сообщили об обстреле украинскими неонацистами с применением, предположительно, кассетных боеприпасов.

В сообщении, распространенном администрацией Запорожской области, говорится: «В 17:15 боевики нацистского киевского режима обстреляли Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы. Попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется».

Следует напомнить, что на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о передаче снарядов с кассетными боезарядами Киеву.

Мелитополь, Иван Бабурин

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