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Понедельник, 17 июля 2023, 14:57 мск

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Американский эсминец направился на Ближний Восток из-за роста напряженности

www.navy.com

США перебросили на Ближний Восток эсминец USS Thomas Hudner с управляемым ракетным вооружением. Об этом сообщает Al Arabiya.

Корабль миновал Суэцкий канал и прибыл в зону действий на Ближнем Востоке. «Эсминец USS Thomas Hudner вносит вклад в действия Пятого флота ВМС США по поддержанию безопасности на море и стабильности», – говорится в заявлении американских военных.

Ранее США обвинили Иран в попытках задержать нефтяные танкеры в районе Ормузского пролива. В Тегеране отвергли эти утверждения. Затем Вашингтон утверждал, что Корпус стражей Исламской революции захватил танкер под флагом Танзании в международных водах в Персидском заливе.

Кроме того, США перебросили в район Персидского залива группу истребителей F-16, а американские штурмовики A-10 на прошлой неделе совершали полеты над Ормузским проливом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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