СМИ: жара и наводнения грозят почти 200 млн человек в США

Национальная метеорологическая служба предупредила почти 200 млн жителей США о надвигающейся жаре или наводнениях. Итого стихийные бедствия грозят около 60% населения страны, пишет Associated Press.

По данным метеорологов, «опасная» волна тепла накрыла северо-восток и центр Атлантики 27 июля и не развеется до конца недели. В то же время северо-восточным и южным регионам Штатов, Новой Англии и Южной Флориде грозят ливни и внезапные наводнения.

Под ударом находятся крупные города, поэтому число возможным пострадавших так велико, отметили в Центре прогнозирования погоды.

Агентство отметило, что предупреждения о климатических рисках в США появились через день после того того, как Всемирная метеорологическая организация и Служба изменения климата Евросоюза объявили июль 2023 года самым жарким месяцем в истории.

Сообщения о ливнях и наводнениях все чаще поступают из разных частей мира. Так, на Филиппинах тропический шторм «Доксури», вызвавший наводнения и оползни, унес жизни 13 человек. В Пакистане в результате наводнений погибли около 100 человек. В ряде регионов аномальная жара привели к лесным пожарам. В Алжире жертвами огня стали более 30 человек. В Турции число пожаров достигло 90, огонь приближается к курортным зонам, полным туристов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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