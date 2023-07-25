В Алжире более 30 человек стали жертвами лесных пожаров

По меньшей мере 34 человек погибли в результате лесных пожаров в Алжире. В их числе 10 солдат, боровшихся с огнем, передает телекомпания Aljazeera.

Начавшиеся из-за аномальной жары лесные пожары перекинулись на жилые районы несмотря на усилия по борьбе с огнем. К тушению привлекли военных, но работа продвигается медленно из-за порывистого ветра. По данным МВД страны, в 16 провинциях действуют 97 пожаров.

Около 1500 человек из провинций Беджая, Буира и Джиджель к востоку от столицы Алжира были эвакуированы из-за огненной угрозы. Официально подтверждена смерть 34 человек, в их числе 10 солдат, участвовавших в тушении пожаров. Около 26 человек пострадали.

В середине июня на Среднем Урале бушевали шесть природных пожаров на общей площади 4 480 га.

Алжир, Наталья Рязанова

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