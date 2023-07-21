В Пакистане более 100 человек стали жертвами наводнений

Более 100 человек погибли и 180 пострадали с начала сезона муссонных дождей в Пакистане. Десятки домов и полей с посевами оказались затоплены из-за ливней, следует из данных Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.

В восточной провинции Пенджаб погибли 57 жителей и более 180 пострадали. Количество осадков превысило 200 мм за последние несколько дней, и многие жилые районы оказались подтоплены.

В северной провинции Хайбер-Пахтунхва не менее 47 человек стали жертвами непогоды. Люди погибли в результате наводнений, оползней и ударов молний, передает ТАСС.

В 2022 году из-за муссонных дождей в Пакистане погибли не менее 820 человек, еще 1315 пострадали. Разрушено порядка 2,8 тыс. км дорог, снесено или серьезно повреждено более 72 тыс. домов, смыто 129 мостов.

Исламабад, Наталья Рязанова

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