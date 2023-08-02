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Среда, 2 августа 2023, 15:07 мск

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Президент Чехии разрешил 14 гражданам воевать за ВСУ

Президент Чехии Петр Павел официально одобрил 14 заявок своих граждан, пожелавших вступить в ВСУ. Пресс-служба главы государства отметила, что желающих воевать за киевский режим было больше.

«На 29 июля президент подписал в общей сложности 14 положительных решений об одобрении вступления граждан Чехии в Вооруженные силы Украины», – цитируют «Известия» сообщение пресс-службы. Еще восемь заявок отклонили по неназванным причинам.

До марта 2023 года выдано 132 разрешения на вступление чехов в ВСУ. Эта процедура прописана в чешском законодательстве. Тем, кто самовольно сбежит в ряды армии другой страны, грозит тюрьма.

Ранее Чехия заверила Украину, что окажет любую нужно помощь в конфликте с Россией. Прага пообещала Киеву боевые вертолеты, боеприпасы и авиасимуляторы для обучения летчиков пилотированию истребителей F-16.

По данным Следственного комитета России, 178 иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел. Заочно обвинения в преступлениях против мирного населения и российских военнослужащих предъявлены еще 18 иностранцам.

Прага, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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