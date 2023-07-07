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Пятница, 7 июля 2023, 12:31 мск

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Чехия отправит Украине боевые вертолеты, боеприпасы и авиасимуляторы F-16

Чехия передаст киевскому режиму боевые вертолеты, боеприпасы и авиасимуляторы для обучения летчиков пилотированию истребителей F-16. Об этом сегодня сообщил чешский премьер-министр Петр Фиала по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы… Чехия поможет с обучением пилотов, включая летчиков для (истребителей) F-16», – цитирует Фиалу ТАСС.

Говоря о предстоящем саммите Североатлантического альянса, премьер-министр Чехии выразил надежду, что «все союзники по НАТО поддержат Украину в реализации ее планов по вступлению в НАТО». «Она (Украина) может рассчитывать на голос Чехии», – заявил Фиала.

Накануне президент Чехии Петр Павел на брифинге по итогам переговоров с Зеленским заявил, что при определенных условиях помощь Киеву может составить 45 миллиардов крон.

Прага, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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