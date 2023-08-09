Требования по страховкам от стихийных бедствий достигли $50 млрд в мире

Требования по страховкам в связи со стихийными бедствиями по всему миру составили около 50 млрд долларов. Эта сумма стала рекордной с 2011 года, следует из данных аналитического подразделения швейцарской перестраховочной компании Swiss Re Institute.

Аналитики отметили, что страховые требования так выросли, поскольку люди по всему миру стали чаще страховать свою собственность. А также из-за выросшего числа стихийных бедствий на фоне глобального потепления.

Почти две трети требований в первой половине года были связаны с последствиями штормов в США. «Одним из доминирующих глобальных драйверов» страхового ущерба стали затяжные ливни вкупе со штормовым ветром и резкими перепадами температур.

Значительное число требований также предъявили пострадавшие от наводнений в Европе и Новой Зеландии, пишет «Интерфакс».

В апреле 22 человека погибли в результате сильных штормов и торнадо в южных и среднезападных штатах США. Сотни человек пострадали, десятки домов были разрушены.

Ущерб от весеннего наводнения в Италии превысил семь миллиардов евро. Более 20 тыс. человек остались без крова, порядка 500 дорог оказались размыты, когда из-за затяжных ливней 21 река вышла из берегов, затопив около 100 населенных пунктов.

Москва, Наталья Рязанова

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