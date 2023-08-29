Американскому зоопарку придется вернуть в Китай больших панд

Отношения Китая и США ухудшились настолько, что зоопарку Вашингтона придется вернуть больших панд на родину. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

США надеялись, что Пекин позволит оставить панд в Америке, но этого не произошло. Бамбуковые медведи вернутся в КНР до конца 2023 года. В администрации американского президента нет информации об изменениях в этом вопросе. При этом Джо Байден еще не проводил переговоров относительно сохранения панд в зоопарке США.

Стоит отметить, что все панды в мире принадлежат Китаю и не могут быть куплены или присвоены. Пекин сдает медведей в аренду зоопаркам дружественных стран. В том случае, если появятся детеныши, они будут отправлены в КНР. Таким образом, ни одно государство не сможет вывести свою популяцию панд.

В прошлом году сенатор Нэнси Мэйс внесла в Конгресс законопроект, который может лишить Китай монополии на разведение панд. Американские политики считают, что эти животные в качестве символа смягчают авторитарный образ КНР и служат прикрытием для нарушений прав человека.

В настоящее время в Московском зоопарке живут две панды. В конце июля животных познакомили, теперь зоологи надеются, что у парочки в скором времени появится потомство.

Пекин, Зоя Осколкова

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