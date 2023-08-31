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Четверг, 31 августа 2023, 14:30 мск

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В Иране задержали 14 человек за подготовку саботажа на производстве ракет

Фото: freepik

В Иране спецслужбы разоблачили сеть, планировавшую помешать производству боевых ракет. Об этом сообщают местные СМИ.

Сотрудники иранской контрразведки несколько месяцев наблюдали за активностью сети с самого возникновения. По данным министерства информации Ирана, деятельность саботажников курировала разведывательная служба Израиля «Моссад». Сеть действовала на территории иранских провинций Хузестан, Мазендаран, Керманшах, Систан и Белуджистан.

«В последние несколько месяцев группа профессионалов планировала тайно использовать дефектные детали в производственных процессах и цепочках поставок, связанных с созданием современных ракет военной промышленностью», – говорится в сообщении.

В результате действия участников саботажа должны были привести к взрывам ракет, из-за чего пострадали бы производственные линии и работники. В общей сложности были задержаны 14 человек, у них изъяли 43 взрывных устройства.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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