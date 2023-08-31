В Швеции ночью прогремели четыре взрыва в трех городах

За прошедшую ночь в трех городах Швеции прогремели четыре взрыва. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные полиции.

Первый инцидент произошел около часа ночи по местному времени в населенном пункте Гетеборг. Спустя десять минут раздался второй взрыв. Около часа спустя стало известно о взрыве в столичном пригороде Норсборг. Кроме того, хлопок слышали жители города Нючепинг.

«Сообщений о пострадавших нет, был нанесен только материальный ущерб», – говорится в публикации.

Правоохранительные органы начали расследование. Причины взрывов не сообщаются. В полиции заявили, что сейчас пока рано делать какие-то выводы.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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