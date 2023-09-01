В Мексике у мэра похитили сыновей и заставили вернуть похищенные из бюджета деньги

В Мексике неизвестные похитили детей мэра и потребовали вернуть деньги, которые она якобы украла из бюджета. Об этом сообщает Perfil.

Главу администрации города Митонтик заподозрили в хищении бюджетных средств в размере 5,8 млн песо (около 32,5 млн рублей). Злоумышленники выкрали сыновей чиновницы и пригрозили убить их, если она не вернет деньги.

При этом похитители записывали и распространяли в соцсетях видео с похищенными, заставляя их умолять мать признать вину и выполнить требования. Злоумышленники также заявили, что к преступной схеме причастен супруг градоначальницы.

В результате Министерство финансов предоставило городу необходимые деньги, которые передали вымогателям. Заложников освободили. В общей сложности они провели в плену 13 дней. Генеральная прокуратура проводит расследование.

Мехико, Зоя Осколкова

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