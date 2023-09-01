В Южной Корее более 20 человек пострадали во время взрыва в бане

В Южной Корее прогремел взрыв в общественной бане. В результате пострадал 21 человек. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на юго-востоке города Пусан. В одном из помещений бани произошел пожар, а затем раздался взрыв.

Отмечается, что в тот момент в здании не было посетителей, но травмы получили люди, находившие поблизости, в том числе и пожарные.

В настоящее время на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Полиция устанавливает причины произошедшего. По предварительной версии, взрыв прогремел в котельной, которая находится в подвальном помещении.

Сеул, Зоя Осколкова

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