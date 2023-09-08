Житель Индии откусил соседу палец и съел его

В Индии двое мужчин поссорились на парковке. В результате один из них лишился мизинца. Об этом сообщает News9Live.

Драка произошла в городе Гургаон, штат Харьяна. По данным полиции, 46-летний местный житель подъехал к дому на скутере и обнаружил, что дорожку к зданию заблокировала чужая машина. Мужчина посигналил, после чего на улицу вышел 42-летний владелец авто.

Сосед сел за руль и протаранил скутер, из-за чего возник конфликт, к которому вскоре присоединились родственники автовладельца. В потасовке один из мужчин откусил своему оппоненту фалангу мизинца и проглотил ее.

Пострадавшему удалось вырваться и убежать. Его госпитализировали с различными травмами, он также написал заявление в полицию. При этом к правоохранителям обратился и сосед, который заявил, что родные пострадавшего после случившегося ворвались в его дом. Проводится расследование.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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