В Австралийском университете три человека получили ножевые ранения

В Австралии три человека получили ранения из-за поножовщины в университете. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел в Австралийском национальном университете в Канберре. Студенты и преподаватели получили уведомление о случившемся по электронной почте.

Подробности произошедшего не приводятся. В результате трое пострадавших госпитализированы с ножевыми ранениями.

По некоторым сведениям, полицейские задержали одного человека. При этом сотрудников и учащихся уверили, что им больше ничего не угрожает, но попросили держаться подальше от стадиона Fellows Oval.

Канберра, Зоя Осколкова

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