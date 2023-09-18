В Австралийском университете три человека получили ножевые ранения

В Австралии три человека получили ранения из-за поножовщины в университете. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает телеканал ABC.
Инцидент произошел в Австралийском национальном университете в Канберре. Студенты и преподаватели получили уведомление о случившемся по электронной почте.
Подробности произошедшего не приводятся. В результате трое пострадавших госпитализированы с ножевыми ранениями.
По некоторым сведениям, полицейские задержали одного человека. При этом сотрудников и учащихся уверили, что им больше ничего не угрожает, но попросили держаться подальше от стадиона Fellows Oval.
Канберра, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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