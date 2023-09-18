В Таиланде начали взвешивать пассажиров перед посадкой в самолет

Тайская авиакомпания Bangkok Airways начала взвешивать пассажиров перед посадкой в самолет. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Взвешивание пассажиров будет проводиться с 15 сентября по 31 октября. Как говорится в сообщении, сведения необходимы, чтобы подтвердить, что фактический вес не превышает ограничение максимальной взлетной массы.

«Мы гарантируем, что информация будет конфиденциальной и будет использоваться для обновления стандартной информации о весе пассажиров и багажа», – подчеркнули в авиакомпании.

Стоит отметить, что ранее добровольное взвешивание пассажиров проводила авиакомпания Finnair. В 2017 году в аэропорту Хельсинки всем желающим предлагали встать на весы, установленные перед входом на посадочный трап. Тогда заявлялось, что эксперимент проводится для того, чтобы более точно рассчитывать загрузку самолета, а также все сопутствующие параметры.

Кроме того, несколько скандалов, связанных со слишком тяжелыми пассажирами, которых не пустили на рейс, произошли в США. Однако в тех случаях речь шла о самолетах крайне малой вместимости, где внимание к возможному перегрузу было особенно пристальным.

Таиланд, Зоя Осколкова

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