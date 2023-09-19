В Новой Зеландии запуск американской ракеты завершился провалом

Запуск ракеты-носителя Electron со спутником дистанционного зондирования Земли Acadia с космодрома в Новой Зеландии завершился неудачей. Об этом сообщила компания Rocket Lab.

Ранее запуск неоднократно переносили из-за технических проблем. Согласно показаниям датчиков, критическая неполадка случилась после запланированного отделения двух ступеней ракеты, примерно через 2,5 минуты после запуска. Скорость верхней ступени начала снижаться вскоре после того, как ее единственный двигатель должен был запуститься.

«Руководитель запуска сообщил об аномалии, в результате которой миссия была прекращена», – говорится в сообщении корпорации.

Electron разработана новозеландской «дочкой» американской компании Rocket Lab. Отмечается, что двигатели для этой ракеты печатают на 3D-принтере.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»