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Американец выиграл в лотерею почти полмиллиона долларов из-за ошибки кассира

Фото: Freepik

Житель США сорвал джекпот благодаря ошибке кассира, который продал ему не тот билет. Об этом сообщает LADBible.

Мужчина, проживающий в штате Мэриленд, на протяжении многих лет покупал лотерейные билеты на автозаправке рядом с домом. Все продавцы знали, в какую именно лотерею пытался выиграть американец.

Однако в этот раз на кассе был стажер, который продал другой билет. Кассир увидел ошибку, но покупатель не стал возвращать билет и через несколько дней узнал, что выиграл 450 тысяч долларов.

Счастливчик заявил, что потратит выигрыш на погашение кредитов, а на оставшиеся деньги построит дом престарелых.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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