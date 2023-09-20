«Отрасль рухнет»: энергетики в Южной Корее призвали повысить тарифы

Глава Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO) Ким Дон Чхоль предупредил, что отрасль может рухнуть из-за энергетического кризиса. Он призвал повысить тарифы на электроэнергию и реформировать компанию, передает агентство «Рёнхап».

«Есть опасения, что экосистема электроэнергетической отрасли рухнет. Нужно срочно нормализовать тарифы на электроэнергию с учетом роста мировых цен на нефть», – заявил Ким.

На конец июня общий долг KEPCO составил 201,4 трлн вон или 151,49 млрд долларов. В 2022 году убытки компании составили 32,63 трлн вон – вчетверо больше, чем годом ранее. На состояние компании повлияли пандемия коронавируса, высокая инфляция и тот факт, что власти не смогли повысить тарифы настолько, чтобы энергетики не ушли в убыток.

Чтобы максимально заработать и покрыть долги компании, Ким представил программу реконструкции KEPCO. Она предполагает продажу части корпоративной недвижимости, заморозку зарплаты работникам, реорганизацию зарубежного бизнеса, продвижение морской ветроэнергетики и увеличение экспорта ядерной энергии.

Сеул, Наталья Рязанова

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