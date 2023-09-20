В Сингапуре школьника изобьют палками за вооруженное ограбление

В Сингапуре 15-летний школьник, вооруженный ножом, напал на взрослого мужчину и отобрал у него деньги и сигареты. Подростка поймали, теперь ему помимо тюрьмы грозит избиение палками.

Мальчик подстерег жертву ранним утром и, угрожая ножом, потребовал отдать сигареты и кошелек. Мужчина, опасаясь за свою жизнь, требования преступника выполнил, а затем пошел в полицию.

Подростка поймали через 10 часов. Быстро установить личность грабителя и его местонахождение удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

У школьника изъяли украденные сигареты, а вот деньги он успел потратить. Ограбленному мужчине вернули только 22 доллара из 606-ти. Мальчику грозит от 3 до 14 лет лишения свободы и не менее 12 ударов тростью.

Сингапур, Зоя Осколкова

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