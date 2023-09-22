В Индонезии протестующие сожгли здание мэрии

В Индонезии участники акции протеста сожгли здание городской администрации в Горонтало. Об этом сообщает портал Detik.

На демонстрацию вышли местные жители, они потребовали от золотодобывающей компании компенсации за изъятые у них участки земли. Представители предприятия попытались успокоить участников акции, но возник хаос и начались беспорядки.

В результате демонстранты подожгли офис компании и здание мэрии. На место прибыли пожарные, которые оперативно потушили пламя, однако помещениям городской администрации был нанесен значительный ущерб.

Полицейские задержали несколько протестующих, которых подозревают в провокации беспорядков.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»