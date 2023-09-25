Туриста посадили на пять лет в тюрьму на Филиппинах, перепутав с другим человеком

Турист из Индии провел пять лет в заключении на Филиппинах. Его перепутали с тезкой-преступником. Об этом сообщает Hindustan Times.

Житель города Капуртала приехал в Манилу по туристической визе в 2018 году. Он должен был провести на Филиппинах 15 дней и вернуться домой, но перед вылетом его задержали и посадили в тюрьму.

Как выяснилось, индийца перепутали с нарушителем с таким же именем. Чтобы доказать непричастность туриста, у правоохранителей и дипломатов ушло почти пять лет. Невиновного освободили из-под стражи и разрешили вернуться на родину только осенью 2023 года.

Манила, Зоя Осколкова

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